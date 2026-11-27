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Οι Όστιν Ριβς και Ντίλαν Χάρπερ είναι πιθανό να αγωνιστούν στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Στις 28/11 (04:30) θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Οι δυο ομάδες βρίσκονται σε τρομερή φόρμα, και μαζί με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, έχουν τα καλύτερα ρεκόρ στην λίγκα.

Ο Όστιν Ριβς αντιμετώπισε έναν τραυματισμό στην αριστερή φτέρνα και ο Ντίλαν Χάρπερ υπέστη θλάση στους έξω στροφείς του αριστερού ισχίου πριν από περίπου 10 μέρες.

Οι ομάδες δημοσίευσαν τα injury reports τους και οι παίκτες δηλώνονται ως «questionable». Αυτό σημαίνει πως δεν αποκλείεται να δώσουν το «παρών» στο ματς και θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ αν θα είναι έτοιμοι να πατήσουν παρκέ.

Φυσικά, πρόκειται για δυο από τους κορυφαίους παίκτες των ομάδων.Ο Ριβς με τους Λέικερς έχει κατά μέσο όρο φέτος 24,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ, ενώ ο Χάρπερ με τους Σπερς μετράει 18,4 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ.