Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καρλ Τσέιβις μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
Ο 25χρονος φόργουορντ το βράδυ της Παρασκευής (27/11) έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και έτσι είναι έτοιμος να ενταχθεί στο σύνολο της Ένωσης.
Στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί βρέθηκε ο Assistant Team Manager της ΑΕΚ, Άκης Καλλινικίδης.
Ο Κarl Chavis στο «Ελ. Βενιζέλος»! 🛩️💛 Τον νέο Αμερικανό άσο υποδέχθηκε ο Assistant Team Manager της «Βασίλισσας», Άκης Καλλινικίδης. #aekbc https://t.co/8eh4njsS10— AEK BC (@aekbcgr) November 27, 2026