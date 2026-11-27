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Ο Καρλ Τσέιβις έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και είναι έτοιμος να τεθεί στην διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καρλ Τσέιβις μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 25χρονος φόργουορντ το βράδυ της Παρασκευής (27/11) έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και έτσι είναι έτοιμος να ενταχθεί στο σύνολο της Ένωσης.

Στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθεί βρέθηκε ο Assistant Team Manager της ΑΕΚ, Άκης Καλλινικίδης.