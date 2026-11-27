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Παρότι έπαιζε με σημαντικές απουσίες, η Φινλανδία έκανε την έκπληξη και πήρε σπουδαίο διπλό στη Σλοβενία με 107-92, κάνοντας έτσι σημαντικό βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027.

Με τη νίκη της αυτή η Φινλανδία ανέβηκε στο 6-3, παραμένοντας στη 2η θέση του Group L και αποκτώντας δύο νίκες διαφορά από τις 4ες Σλοβενία και Ουγγαρία (4-5).

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Αμζίλ με 30 πόντους (6/7 τρίποντα, 5/6 δίποντα, 2/4 βολές) και 8 ριμπάουντ. Καταλυτικός και ο Μαξούνι με 19 πόντους, 9 ασίστ, όπως και ο Ενκάμουα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Κορυφαίος των Σλοβένων ήταν ο Χρόβατ με 27 πόντους και ακολούθησε ο Τσέρκβενικ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Στους 13 πόντους ο Πρέπελιτς, άλλους 10 πρόσθεσε ο Όμιτς.

Τα δεκάλεπτα: 25-27, 53-57, 70-85, 92-107