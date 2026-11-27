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Ο MVP της νίκης επί του Μίλωνα εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού και υπογράμμισε την ετοιμότητα των παικτών να προσφέρουν.

Ο Νικολάι Κόλεφ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Ο MVP της αναμέτρησης με τον Μίλωνα μίλησε μετά τη νίκη με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη. «Μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα στο Champions League», τόνισε, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας ενόψει της συνέχειας.

Ο Κόλεφ εξέφρασε παράλληλα τη χαρά του για την παρουσία του στη Νέα Σμύρνη και την προσωπική διάκριση.

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα», ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο αθλητής του «τριφυλλιού» συνδύασε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη με ακόμη μία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα.

Όλοι έτοιμοι να προσφέρουν

Ο Κόλεφ έδωσε έμφαση και στην ετοιμότητα όλων των παικτών να βοηθήσουν. «Όλοι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε», υπογράμμισε. Ο MVP μίλησε για το σύνολο του ρόστερ και τη συμβολή κάθε αθλητή στις υποχρεώσεις της ομάδας. Έστειλε έτσι μήνυμα ομαδικότητας μετά την ατομική διάκριση που πήρε στη Νέα Σμύρνη.

«Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Όλοι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε όποτε μας ζητηθεί. Μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα στο Champions League».