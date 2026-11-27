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Ο διεθνής ακραίος μίλησε στην κάμερα του SDNA μετά τη νίκη επί του Μίλωνα.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 σετ (25-14, 25-17, 25-13) του Μίλωνα στο Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών και ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 16 βαθμούς αφήνοντας στους 13 τον Φλοίσβο Members Paron που αύριο Σάββατο δοκιμάζεται στην έδρα του Πανιωνίου Betsson.. Μετά την λήξη του αγώνα ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μίλησε στην κάμερα του SDNA.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Είχατε εύκολο έργο απόψε, προσωπικά εσύ έκανες καλό ματς με 4 άσσους και αρκετά μπλοκ, πρώτες εντυπώσεις;

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι, νομίζω ότι παίξαμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Παίξαμε πολύ οργανωμένα και ακολουθήσαμε το πλάνο. Το βασικό είναι πως βγάλαμε το καλό μας στοιχείο, που είναι το σέρβις. Και έτσι σταματήσαμε την επιθετική ανάπτυξη του αντιπάλου».

Αυτό το ματς, είναι το καλύτερο που έχεις κάνει έως τώρα... μέχρι το επόμενο;

«Γενικά νιώθω πάρα πολύ έτοιμος και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα παίζω ακόμα καλύτερα. Νιώθω πως μπορώ να παίξω ακόμα καλύτερα».

Πλέον έχετε ένα δύσκολο πρόγραμμα με Λιγκ Καπ, κύπελλο, πρωτάθλημα αλλά και Champions League, πως θα ανταποκριθεί η ομάδα;

«Έχουμε μεγάλο ρόστερ. Όλοι σχεδόν οι αθλητές μας είναι βασικά μέλη των Εθνικών τους ομάδων, είναι παίκτες υψηλού επιπέδου. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα».

«Θα είναι δύσκολο αλλά έχουμε το βάθος στο ρόστερ για να μπορούμε να κάνουμε και rotation ώστε να βγουν καλά τα παιχνίδια. Το πιο απαιτητικό κομμάτι πιστεύω ότι θα είναι τα ταξίδια».

Απόψε MVP βγήκε ο Κόλεφ, ορισμένοι λένε πως ήσουν εσύ, ψηφίζεις τον συμπαίκτη σου;

«Εντάξει τα ατομικά βραβεία δεν μετράνε τόσο πολύ, αλλά είναι σημαντικό που είχαμε όλοι υψηλή απόδοση. Νομίζω πως όλοι μας παίξαμε καλά και ο Νίλσεν και ο Γκάσμαν, ο Γιάντσουκ, ο Κόλεφ όλοι είχαμε καλή απόδοση. Οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

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