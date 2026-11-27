Οι βίαιες συγκρούσεις στο αγώνα της Μαρσέιγ με την Λέφσκι Σόφιας (1-0) για την 5η αγωνιστική της League phase του Europa League ώθησαν τους ηγέτες της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ να καταδικάσουν μια συμπεριφορά που «δεν έχει θέση στην πολιτισμένη Ευρώπη».

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, κατά την οποία καταδίκασαν τη βία στον αγώνα Μαρσέιγ - Λέφσκι Σόφιας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Μασσαλίας, 11 Βούλγαροι οπαδοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Συμφωνούμε στην άποψη ότι η επιθετικότητα και η βία δεν έχουν θέση στην πολιτισμένη Ευρώπη», έγραψε ο Ράντεφ στο Facebook. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο Μακρόν για την προσωπική του δέσμευση στο ζήτημα αυτό, για την ιατρική φροντίδα που παρείχαν οι γαλλικές αρχές στους τραυματίες, για τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Βούλγαρων πολιτών, καθώς και για τις ενέργειες ώστε οι δράστες να λογοδοτήσουν».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι καταδίκασε «με τη μέγιστη αυστηρότητα» τις πράξεις βίας κατά των Βούλγαρων οπαδών , τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δεν έχουν θέση ούτε στον αθλητισμό ούτε στον δημόσιο χώρο» και διαβεβαίωσε τον Ράντεφ ότι οι υπεύθυνοι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι.

Για αργότερα απόψε (27/11) έχει προγραμματιστεί διαμαρτυρία έξω από τη γαλλική πρεσβεία στη Σόφια.

Ο Γάλλος υφυπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε: «Η βία, το φυλετικό μίσος και οι προκλήσεις δεν έχουν θέση στα γήπεδά μας».

Η Λέφσκι ανέφερε ότι οπαδοί που φορούσαν κουκούλες επιτέθηκαν στους υποστηρικτές της χρησιμοποιώντας γκλομπ και φωτοβολίδες. Ορισμένοι άναψαν φωτοβολίδες και προσπάθησαν να περάσουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ το προσωπικό ασφαλείας επιχειρούσε να τους συγκρατήσει. Πριν από τον αγώνα της Πέμπτης, οι γαλλικές αρχές είχαν μειώσει κατά επτά φορές τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν στους οπαδούς της Λέφσκι, ενώ επέβαλαν επιπλέον περιορισμούς στις μετακινήσεις τους προς και γύρω από το στάδιο, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου βίαιων επεισοδίων.

Το βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας. Η Μαρσέιγ δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δική της ανάλυση των γεγονότων, συνεργαζόμενη στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Φωτογραφίες έδειχναν οπαδούς με καλυμμένα πρόσωπα και αίματα, να κρατούν αυτοσχέδια όπλα και μεταλλικούς σωλήνες, ενώ φωτογράφος του Reuters ανέφερε ότι οι συγκρούσεις στο στάδιο «Velodrome» ξέσπασαν αφού ένας οπαδός από την κερκίδα των φιλοξενούμενων έκανε ναζιστικό χαιρετισμό.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης σε αγώνα του Europa League στη γεωργιανή πόλη Μπατούμι, μεταξύ της τουρκικής Μπεσίκτας και της ισραηλινής Χάποελ Μπερ Σεβά, αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει την αναμέτρηση για 30 λεπτά. Ο αγώνας μεταξύ της Μπεσίκτας και της Χάποελ Μπερ Σεβά μεταφέρθηκε εκτός Κωνσταντινούπολης, για λόγους ασφαλείας.

Τα επεισόδια στις κερκίδες ανάγκασαν τον διαιτητή Μόρτεν Κρογκ να διακόψει την αναμέτρηση στο 26ο λεπτό, με το παιχνίδι να συνεχίζεται έπειτα από καθυστέρηση 30 λεπτών. Αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στις κερκίδες, ενώ τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν τη μεταφορά ενός οπαδού με φορείο.

Το τουρκικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού. Η Μπεσίκτας κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως «δυσανάλογη χρήση βίας» από το προσωπικό ασφαλείας, προσθέτοντας ότι σε ορισμένους οπαδούς απαγορεύτηκε η είσοδος. Η Μπεσίκτας επικράτησε τελικά με 2-1.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ιμπραίμ Χατζιοσμάνογλου, υπεραμύνθηκε της απόφασης να μην επιτραπεί η είσοδος ισραηλινών συλλόγων στην Τουρκία, μετά την εισβολή στη Γάζα το 2023, η οποία ακολούθησε τις φονικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Η UEFA, δήλωσε στο Reuters ότι το πειθαρχικό της όργανο «θα αξιολογήσει τις εκθέσεις για τον αγώνα, προτού εξετάσει τυχόν επόμενα βήματα».