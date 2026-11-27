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H Γκλάντμπαχ μέχρι το 85' κρατούσε στα χέρια της ένα τεράστιο διπλό, όμως η Βέρντερ Βρέμης έκανε επικό comeback στο φινάλε, ισοφάρισε σε 3-3 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ που δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στη Βρέμη και άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντικς στο 27ο λεπτό.

Πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ωστόσο η Βέρντερ βρήκε την απάντηση με τον Έρεν Ντίνκσι να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 39', στέλνοντας τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Γκλάντμπαχ ανέκτησε τα ηνία του αγώνα, αφού ο Ονορά στο 46' έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους, με τον Γάλλο επιθετικό στο 78' να διαμορφώνει το 1-3.

Η Βέρντερ, ωστόσο δεν παράτησε το ματς και στο 85ο λεπτό ο Ντίνκσι με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα μείωσε σε 2-3 και έδωσε πνοή στους γηπεδούχους, που έψαξαν με ένταση το γκολ της ισοφάρισης.

Τελικά στο 90+2' ο συνήθης ύποπτος, Νίκλας Φίλκρουγκ, «χτύπησε» την άμυνα της Γκλάντμπαχ, αφού πρόλαβε την έξοδο του τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-3!

Έτσι, οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις μία νίκη σε 11 αγώνες, ενώ η Βέρντερ Βρέμης, συνεχίζει να βρίσκεται σε θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης τη νέα σεζόν.