Ο Ζερεμί Πετρίς δεν θα αγωνιστεί με τους «ερυθρόλευκους» μετά από επιλογή της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για να παίξει με Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΑΕΚ.

Κάρτες συμπλήρωσε ο Ζερεμί Πετρίς στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Η απόφαση του Άρη για το πότε θα εκτίσει την ποινή του, ήταν ξεκάθαρη. Όσο και αναμενόμενη: Εκτός για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο βασικός και αναντικατάστατος στα περισσότερα ματς του Άρη, αποφασίστηκε πως δεν χρειάζεται απέναντι στον κουρασμένο Ολυμπιακό, λόγω της έντασης στον αγώνα με την Μίλαν. Έτσι ο Γάλλος θα… πάρει ανάσες.

Η επιλογή που είχε να κάνει ο Άρης, ήταν να μείνει εκτός είτε με τον Ολυμπιακό – το προφανές που έγινε κιόλας – είτε σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στα εκτός με Παναθηναϊκό και Ηρακλή ή στο εντός με την ΑΕΚ. Εκεί είναι απαραίτητος όμως, «θυσιάστηκε» το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Πετρίς μέχρι τώρα έχει 12 ματς στη σεζόν με 1 γκολ και 1 ασίστ. Όπως και όλος ο Άρης, η αγωνιστική του άνοδος ήρθε από την 6η αγωνιστική. Για έξι σερί ματς (από το Άρης-Βόλος και μετά) ο Γάλλος δεξιός μπακήταν βασικότατος. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο Άρης είχε το καλύτερο διάστημά του στη μέχρι τώρα σεζόν με 5 νίκες και 1 ήττα.

Στα 6 αυτά ματς, τα 5 ήταν βασικός σε όλη τη διάρκεια και στο 1 έγινε αλλαγή στο 78’. Κι αυτό επειδή είχε κίτρινη κάρτα.

Βασικός και αναντικατάστατος ήταν και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Εκεί όπου είχε συγκεντρώσει και τα βλέμματα πάνω του, λόγω της εξαιρετικής του απόδοσης.

Αυτός ο παίκτης, επιλέγεται να μην αγωνιστεί για τον Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό. Προκειμένου να «σβήσει» την ποινή του και να είναι έτοιμος στα πιο σημαντικά που ακολουθούν για τους «κίτρινους», με Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΑΕΚ.