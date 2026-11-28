Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας, Φρεντερίκ Φοτού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σιλβέν Φρανσίσκο μετά την εμφάνισή του στη νίκη επί της Εσθονίας με 81-73.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, έχοντας 7/14 σουτ εντός πεδιάς, με τον Φοτού να αποθεώνει τον Φρανσίσκο.

«Ο Σιλβέν, όπως ακριβώς και στην Ουγγαρία πέτυχε το καθοριστικό καλάθι στο φινάλε. Έδειξε την κλάση του και εμείς ξέρουμε ότι λατρεύει αυτές τις στιγμές. Αγωνίστηκε σαν πραγματικός ηγέτης.

Μπράβο σε εκείνον, αλλά και στους υπόλοιπους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας.