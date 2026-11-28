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Ένα απίθανο σκηνικό καταγράφηκε σε αναμέτρηση της τρίτης κατηγορίας του πολωνικού ποδοσφαίρου, με οπαδό να κάνει... ντου στο γήπεδο με ηλεκτρικό πατίνι!

Η Σταλόβα Βόλα φιλοξένησε την δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας και το σκορ στις καθυστερήσεις ήταν στο 3-2 υπέρ των γηπεδούχων, με την Λέγκια να βγαίνει στην επίθεση.

Ξαφνικά στο γήπεδο έκανε την εμφάνισή του ένας οπαδός με ηλεκτρικό πατίνι, που έκοψε αμέριμνος την βόλτα του στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας για λίγα λεπτά την αναμέτρηση.

Οι σεκιουριτάδες του γηπέδου έτρεξαν πίσω από τον οπαδό και αφού απομακρύνθηκε, ο αγώνας τελικά συνεχίστηκε για τα λίγα λεπτά που απέμεναν στο χρονόμετρο.