Η Σταλόβα Βόλα φιλοξένησε την δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας και το σκορ στις καθυστερήσεις ήταν στο 3-2 υπέρ των γηπεδούχων, με την Λέγκια να βγαίνει στην επίθεση.
Ξαφνικά στο γήπεδο έκανε την εμφάνισή του ένας οπαδός με ηλεκτρικό πατίνι, που έκοψε αμέριμνος την βόλτα του στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας για λίγα λεπτά την αναμέτρηση.
Οι σεκιουριτάδες του γηπέδου έτρεξαν πίσω από τον οπαδό και αφού απομακρύνθηκε, ο αγώνας τελικά συνεχίστηκε για τα λίγα λεπτά που απέμεναν στο χρονόμετρο.
WHAT THE F*CK IS GOING ON IN POLAND 🇵🇱 FELLA AVOIDING SECURITY ON AN ELECTRIC SCOOTER 😭😭😭 https://t.co/J5ZHboMgCR— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 27, 2026