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Την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, εξασφάλισε η Κροατία, επικρατώντας με 80-69 της Πολωνίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Β΄ προκριματικού γύρου της ευρωπαϊκής ζώνης.

Η ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς έγινε η τρίτη και τελευταία που πήρε το εισιτήριο από τον 11ο όμιλο, βάζοντας τέλος στην αναμονή 13 ετών για επιστροφή στην κορυφαία διοργάνωση.

Η Κροατία θα συμμετάσχει ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά το 2014, ενώ επιστρέφει σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση έπειτα από πέντε χρόνια, καθώς απουσίασε από το Ευρωμπάσκετ 2025, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Πρωταγωνιστής της νίκης ήταν ο Ντάνκο Μπράνκοβιτς με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ντάριο Σάριτς σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για την Πολωνία, ο Τζέρικ Χάρντινγκ είχε 19 πόντους και ο Ματέους Πονίτκα 18.

Μαζί με την Κροατία, από τον όμιλο προκρίθηκαν η Γερμανία και η Πολωνία, ενώ εκτός συνέχειας έμειναν η Λετονία, το Ισραήλ και η Ολλανδία.

Συνολικά μέχρι στιγμής από την ευρωπαϊκή ζώνη έχουν προκριθεί οι Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Κροατία και Πολωνία.