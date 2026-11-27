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Παρακολουθήστε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Μίλωνας - Παναθηναϊκός 0-3.

Ούτε ο Μίλων κατάφερε να αντισταθεί στην υπεροπλία και ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στον αγώνα που έγινε απόψε Παρασκευή και άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Novibet Volley League.

Ο Παναθηναϊκός με MVP τον Νικολάι Κόλεφ που αναδείχτηκε MVP του αγώνα και πρώτος σκόρερ και έχοντας μεγάλα όπλα το σερβίς και το μπλοκ που του απέφερε 17 πόντους, νίκησε με 3-0 σετ και με τους μόλις 44 πόντους που έχασε σημείωσε την πιο ευρεία νίκη επί της ομάδας της νέας Σμύρνης στο επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στους 16 βαθμούς αφήνοντας στους 13 τον Φλοίσβο Members Paron που αύριο Σάββατο δοκιμάζεται στην έδρα του Πανιωνίου Betsson.