Σε ένα ματς με πρωταγωνιστές τους τερματοφύλακες, Βενέτσια και Μπολόνια, μοιράστηκαν από έναν βαθμό μετά το στείρο 0-0.

Αυτή που «καιγόταν» για βαθμούς ήταν η Βενέτσια, όμως οι γηπεδούχοι έπεσαν πάνω στον εκπληκτικό Σκορούπσκι που κατέβασε ρολά, διατηρώντας απαραβίαστη την εστία του.

Η Μπολόνια από την πλευρά της είχε τις ευκαιρίες της για να πάρει το ματς, όμως ο πορτιέρε της Βενέτσια, Στάνκοβιτς που είχε τις δικές του απαντήσεις, κρατώντας την ομάδα του «όρθια».

Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό, με την Μπολόνια να φτάνει 19 βαθμούς και να βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Βενέτσια έφτασε τους 7 και παραμένει στην προτελευταία θέση.