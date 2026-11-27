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H Νότιγχαμ Φόρεστ έριξε ηχηρό χαστούκι στην Τσέλσι, επικρατώντας με 3-2, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στην Premier League.

Η Νότιγχαμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με υπέροχο γυριστό σουτ του Ιγκόρ Ζεσούς, με το 1-0 να μένει μέχρι την λήξη του ημιχρόνου, με την Τσέλσι να αδυνατεί να φανεί απειλητική στην αντίπαλη εστία.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η Νότιγχαμ διπλασίασε το προβάδισμά της με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιμπς-Γουάιτ στο 51ο λεπτό, με τον Εμεγκά να μειώνει τρία λεπτά αργότερα σε 2-1.

Στο 73΄ όμως ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ με το δεύτερο γκολ του στην αναμέτρηση έδωσε ξανά... αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το 3-1 υπέρ της Νότιγχαμ.

Το μόνο που κατάφερε η Τσέλσι, ήταν να μειώσει στο τελικό 3-2, με τον Εμεγκά στο 88ό λεπτό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, για να μειώσει το σκορ για τους Λονδρέζους.