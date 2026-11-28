Εκτός ομάδας τέθηκε την Παρασκευή (27/11) ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζέ, μία ημέρα μετά την ήττα της ομάδας του από τη Ναϊμέγκεν (1-3) για το Europa League.

Ο Εζέ ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο, αντικαθιστώντας τον Αμπίμπ Μπεγέ, και οδήγησε τη γαλλική ομάδα στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου», το οποίο κυνηγούσε επί δύο χρόνια.

Μάλιστα, πριν από μόλις έναν μήνα, είχε φέρει τη Ρεν στην πρώτη θέση της Ligue 1, έστω και προσωρινά. Ωστόσο, μία σειρά 5 αγώνων χωρίς νίκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ouest-France», η οποία ήταν η πρώτη που μετέδωσε την αποχώρηση του Εζέ, είναι πολύ πιθανό στον πάγκο της ομάδας την Κυριακή (29/11), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τουλούζ για τη 12η αγωνιστική, να βρίσκεται ο προπονητής της δεύτερης ομάδας, Σεμπαστιάν Ταμπουρέ.

Ο Ταμπουρέ είχε αναλάβει ήδη δύο φορές προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Ρεν, μετά τις απολύσεις του Μπεγέ και του Ζιλιέν Στεφάν, τον Νοέμβριο του 2024.

Η θέση του Φρανκ Εζέ είχε γίνει εξαιρετικά επισφαλής μετά από συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ouest-France» ο Νικολά ντε Ταβερνόστ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

«Έχουμε προβληματισμό και ανησυχία για τα αποτελέσματα της πρώτης ομάδας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της οικογένειας Πινό, την ώρα που η αγωνιστική εικόνα της Ρεν παρουσίαζε σταδιακή επιδείνωση.

Μάλιστα, ο Εζέ ενδέχεται να είναι απλώς ο πρώτος που θα αποχωρήσει, καθώς εξαιρετικά επισφαλής φαίνεται να είναι και η θέση του εκτελεστικού προέδρου, Αρνό Πουίγ, όπως επίσης και εκείνη του αθλητικού διευθυντή, Λουάκ Ντεζιρέ.