O επικεφαλής του ΝΒΑ στην Ευρώπη, Γιώργος Αϊβάζογλου σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για την επέκταση της Λίγκας στην Ευρώπη.

Ο Αϊβάζογλου, ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις για την δημιουργία του ΝΒΑ Europe θα γίνουν στις αρχές του 2027, με στόχο η νέα διοργάνωση να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Παράλληλα ο επικεφαλής του NBA στην Ευρώπη, τόνισε ότι επιθυμία της Λίγκας είναι να υπάρξει συνεργασία με την Euroleague, ενώ αναφέρθηκε στην συνεννόηση με την FIBA και τον σεβασμό που υπάρχει στις Εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Αϊβάζογλου στην Gazzetta dello Sport:

Για τη δημιουργία ομάδας στη Ρώμη: «Σύντομα θα έχουμε νέα, όπως ανέφερε πρόσφατα και ο αναπληρωτής κομισάριος, Μαρκ Τέιτουμ. Στόχος μας είναι να αρχίσουμε να κάνουμε ανακοινώσεις σύντομα, σίγουρα στις αρχές του 2027. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα, πέρα από το ότι οι BC και Maxima αποτελούν ακριβώς τον λόγο για τον οποίο πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για το μπάσκετ στη Ρώμη».



Για τις προοπτικές του μπάσκετ στη Ρώμη: «Η Ρώμη έχει ιστορία, με τη Βίρτους, αλλά είναι επίσης μια πόλη στην οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο. Οι δύο αυτές ομάδες το αποδεικνύουν. Αμφότερες ιδρύθηκαν σε άλλες πόλεις, αλλά μετακόμισαν στη Ρώμη, βλέποντας τις ίδιες ευκαιρίες που βλέπουμε κι εμείς.



Το franchise θα μπορούσε να είναι μία από αυτές τις δύο ομάδες ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαι, όμως, βέβαιος ότι η Ρώμη αξίζει μια ομάδα κορυφαίου επιπέδου, η οποία θα αγωνίζεται σε μια αντίστοιχου επιπέδου αρένα. Ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε τα σχέδιά μας για την πόλη».



Για το επενδυτικό πλάνο των 10 δισ. ευρώ για την κατασκευή και ανακαίνιση γηπέδων στην Ευρώπη: «Η ιδέα βασίζεται σε δύο βασικές αρχές. Η πρώτη είναι ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη βρίσκονται αρκετά πίσω σε σύγκριση με εκείνες των ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.



Πρόκειται για χώρους που μπορούν να φιλοξενούν 250-300 ημέρες ψυχαγωγίας τον χρόνο, επομένως δεν μιλάμε αποκλειστικά για το μπάσκετ. Μιλάμε για σημαντικά οικονομικά οφέλη, για εγκαταστάσεις που μεταμορφώνουν τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και γίνονται σημεία αναφοράς για μια περιοχή και μια πόλη. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος».



Για τη δεύτερη βασική αρχή του σχεδίου: «Θέλουμε να προσελκύσουμε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από αυτό που έχουμε σήμερα. Θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, διατηρώντας παράλληλα τις παραδοσιακές αξίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως το πάθος των φιλάθλων και την αυθεντικότητά τους.



Είναι δύσκολο να πετύχει κανείς και τα δύο με τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν σήμερα. Αυτές είναι, όμως, οι θεμελιώδεις αρχές μας και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε αυτή την κοινοπραξία.



Τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα είναι φυσικά διαθέσιμα στις ομάδες που θα συμμετέχουν στο NBA Europe, αλλά και όλες οι ομάδες που θα ενταχθούν στο ευρύτερο οικοσύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε θα μπορούν να επωφεληθούν από τους πόρους και την τεχνογνωσία που θα προσφέρει η κοινοπραξία».



Για το ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, να επενδύσει στο NBA Europe: «Ο ενθουσιασμός του είναι πολύ σημαντικός. Αυτό που κάνει στη Μίλαν, όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και σε επίπεδο εμπορικής ταυτότητας και υποδομών του συλλόγου, μιλά από μόνο του.



Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους σαν κι αυτόν. Αν κοιτάξουμε το NBA, ένα μέρος όσων έχουμε καταφέρει οφείλεται στους ιδιοκτήτες που κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Είναι μεγάλοι αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά συνεργάζονται εξαιρετικά εκτός αυτού.



Αυτές είναι οι συνθήκες που θέλουμε να δημιουργήσουμε και στην Ευρώπη. Γι' αυτό ο Τζέρι και η ομάδα του αποτελούν ακριβώς το είδος των συνεργατών που αναζητούμε».



Για το χρονοδιάγραμμα έναρξης του NBA Europe: «Ο στόχος παραμένει να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027. Πολλά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ωστόσο, δεν μιλάμε απλώς για την έναρξη μιας νέας λίγκας, αλλά για τη δημιουργία ενός ολόκληρου νέου οικοσυστήματος».



Για τη μορφή της διοργάνωσης και την πιθανή αύξηση των ομάδων: «Ναι, θα χρειαστούμε διαδικασίες πρόκρισης, ώστε οι ομάδες που θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη λίγκα μέσω των αγωνιστικών τους επιδόσεων να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στη συνέχεια, καθώς η διοργάνωση θα αναπτύσσεται, θα υπάρξουν αλλαγές. Θα ξεκινήσουμε με 16 ομάδες, αλλά σύντομα θα μπορούσαμε να φτάσουμε τις 20 ή ακόμη και τις 24.



Είμαι επίσης βέβαιος ότι όλοι στην Ευρώπη θα ήθελαν να δουν τις ομάδες του NBA να αγωνίζονται απέναντι σε αυτές τις νέες ομάδες. Καθώς η λίγκα θα μεγαλώνει, θα υπάρξουν πολλά νέα πράγματα που θα υλοποιήσουμε».



Για τη σχέση του NBA Europe με τις εθνικές ομάδες και το καλεντάρι της FIBA: «Πιστεύουμε ότι οι εθνικές ομάδες αποτελούν το πολυτιμότερο στοιχείο του παγκόσμιου μπάσκετ. Είναι εκείνες που ενώνουν τους λαούς και τους φιλάθλους και οφείλουμε να τις προστατεύσουμε.



Θεωρώ ότι μία από τις βασικές αρχές του NBA Europe πρέπει να είναι ο σεβασμός προς τις εθνικές ομάδες και ο συντονισμός με τη FIBA και τις ομοσπονδίες, ώστε οι παίκτες που θα ανήκουν στο οικοσύστημά μας να μπορούν να εκπροσωπούν τις εθνικές τους ομάδες. Είναι μια αρχή από την οποία δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».



Για τις συζητήσεις με την EuroLeague: «Συζητάμε μαζί τους εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε πει σταθερά ότι προτιμάμε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε κάτι από κοινού. Έχουμε, όμως, ξεκαθαρίσει ότι, εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσουμε μόνοι μας, σε συνεργασία με τη FIBA. Η πόρτα παραμένει πάντα ανοιχτή και ο διάλογος είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος, ωστόσο αυτή τη στιγμή είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην έναρξη του NBA Europe με τη FIBA τον ερχόμενο Οκτώβριο».



Για το πώς θα αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία της διοργάνωσης: «Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να μετρηθεί. Πιστεύω ότι, πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες δυνατότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διαθέτουμε ισχυρά brands, αστέρες, μεγάλες πόλεις και νεαρά ταλέντα που εξελίσσονται και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο χάρη στο NBA Europe.



Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ο πρώτος μας στόχος είναι να μετατρέψουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε ένα παγκόσμιο προϊόν. Παράλληλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά φιλάθλων και να διευρύνουμε τη βάση των οπαδών πέρα από τα σημερινά επίπεδα».



Για την πολιτιστική επιρροή που μπορεί να αποκτήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Υπάρχει κάτι μοναδικό στο μπάσκετ. Πρόκειται για την πολιτιστική απήχηση που είχε ανέκαθεν στις ΗΠΑ και η οποία έγινε παγκόσμια μέσα από το NBA. Αναφέρομαι στη μόδα, στον πολιτισμό και στη μουσική. Πιστεύω ότι υπάρχει η ευκαιρία να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο και με το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά με έναν απόλυτα φυσικό και αυθεντικά ευρωπαϊκό τρόπο. Είναι κάτι πάνω στο οποίο θα εργαστώ».