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Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός πήρε την απόφαση να συνεχίσει για ακόμη έναν χρόνο την πολυετή καριέρα του στα γήπεδα, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με την Φλουμινένσε.

Ο Τιάγκο Σίλβα διανύει το 42ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο δεν έχει καμία διάθεση να εγκαταλείψει την ενεργό δράση, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για ακόμη έναν χρόνο στην αγαπημένη του Φλουμινένσε.

Όπως ανακοίνωσε ο Βραζιλιάνικος σύλλογος, ο Τιάγκο Σίλβα ήρθε σε συμφωνία για την μονοετή επέκταση του συμβολαίου του, συνεχίζοντας την προσφορά στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Ο πολύπειρος στόπερ με την πλούσια θητεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις φανέλες των Μίλαν, Πόρτο, Παρί και Τσέλσι, επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στην Φλουμινένσε για να κλείσει την καριέρα του.