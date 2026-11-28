Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε την οψιόν επέκτασης για έναν χρόνο στο συμβόλαιο του αρχηγού της Μπρούνο Φερνάντες, παρατείνοντας τη συμφωνία έως τον Ιούνιο του 2028.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στη 19η θέση της Premier League, έχοντας κάνει το χειρότερο ξεκίνημά της στην κορυφαία κατηγορία εδώ και 40 χρόνια.

Η συμμετοχή του Φερνάντες στην αυριανή (28/1) αναμέτρηση για την Premier League, απέναντι στην έκτη στη βαθμολογία Μπρέντφορντ, παραμένει αμφίβολη, καθώς ο παίκτης έχασε την προπόνηση της Παρασκευής λόγω ίωσης.

Ο 32χρονος, ο οποίος είχε υπογράψει το προηγούμενο συμβόλαιό του τον Αύγουστο του 2024, πέτυχε και τα δύο γκολ στην ισοπαλία 2-2 της Τετάρτης απέναντι στη Σπόρτινγκ για το Champions League. Ο προπονητής Μαουρίσιο Ποτσετίνο δήλωσε ότι η απόφαση για το αν θα είναι διαθέσιμος θα ληφθεί λίγο πριν από τη σέντρα.