Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για ακόμη μια φορά άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το μέλλον του, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ φτάνει στην ολοκλήρωσή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν μπορώ να κοιτάξω μπροστά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή, το θέμα είναι να επικεντρωθώ αποκλειστικά σε κάθε επερχόμενο αγώνα. Στη συνέχεια, τους επόμενους μήνες, θα δούμε τι θα γίνει.

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθω σπίτι μου το Λίβερπουλ. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν εδώ. Αλλά δεν μπορώ να δω το μέλλον. Οπότε δεν έχω ιδέα τι μας περιμένει. Αν μείνουμε, θα μείνουμε. Αν όχι, τότε περάσαμε υπέροχα. Είμαι αρκετά ήρεμος γι' αυτό αυτή τη στιγμή»,