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Οι Ατλάντα Χοκς πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς με 87-86, ανατρέποντας την εις βάρος τους κατάσταση σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα.

Οι «Κέλτες» κυριάρχησαν στο πρώτο δωδεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 29-14, αποκτώντας προβάδισμα 15 πόντων, όμως η Ατλάντα άρχισε να βρίσκει ρυθμό στη δεύτερη περίοδο (25-22), μειώνοντας σε 51-39 στο ημίχρονο.

Η μεγάλη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων ήρθε μετά την ανάπαυλα, όταν με ένα εντυπωσιακό 31-18 στην τρίτη περίοδο πέρασαν μπροστά με 70-69, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Το τελευταίο δωδεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μάχη χαρακωμάτων, με τις δύο ομάδες να σημειώνουν από 17 πόντους και τους Χοκς να πανηγυρίζουν το μεγάλο διπλό με διαφορά ενός πόντου.

Πρωταγωνιστής της ανατροπής ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από πλευράς Βοστώνης εντυπωσίασε ο Νεμίας Κέτα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 22 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης