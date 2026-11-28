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Με τον Έλληνα σούπερ σταρ να κάνει «όργια», οι Μαϊάμι Χιτ λύγισαν με 108-105 τους Νιου Γιορκ Νικς, πετώντας τους εκτός συνέχειας του NBA Cup.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα μυθικό double double έχοντας 22 πόντους, 23 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής με 10/15 δίποντα και 2/4 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ έκαναν πολύ καλή εκκίνηση στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 31-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 29-23 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +16 (60-44).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, οι Νικς ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 35-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά στους εφτά πόντους (86-79).

Στην τελευταία περίοδο το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, αφού οι Νεοϋορκέζοι συνέχισαν να ροκανίζουν την διαφορά και στα 6:23 πριν το φινάλε, πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 92-91.

«Καθάρισε» ο Γιάννης για τους Χιτ

Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Έρικ Σποέλστρα πέρασε ξανά στο παρκέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δίνει ενέργεια στους Χιτ και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Με ένα καλάθι, μια εκπληκτική άμυνα και μια ασίστ του Γιάννη, οι Χιτ πήραν... ανάσα πέντε πόντων στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης, βάζοντας τους Νικς, με την πλάτη στον τοίχο.

Οι Νεοϋορκέζοι, όμως αποδείχθηκαν σκληρά καρύδια, αφού αρνήθηκαν να παραδοθούν και στο 1:41 πριν την λήξη, έφεραν την διαφορά στον πόντο (100-99), δίνοντας συνέχεια στο θρίλερ.

Θρίλερ για γερά νεύρα

Στα 13.9'' πριν το τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με self alley-oop πήγε να βάλει μια απίστευτη καλαθάρα με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να του κάνει φάουλ, με τον «Greek Freak» να αστοχεί και στις δύο!

Μετά από άστοχη βολή του Ουάισμαν, ωστόσο, ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε κρίσιμο ριμπάουντ, με τους Νικς να στέλνουν γρήγορα στην γραμμή των βολών τον Ντέβιον Μίτσελ, που με 2/2 διαμόρφωσε το 106-103.

Η τελευταία επίθεση, ωστόσο ανήκε στους Νικς, με τον Μάικ Μπράουν να καλεί τάιμ άουτ για να οργανώσει το play της ομάδας του, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κερδίζει φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο!

Ο ηγέτης των Νεοϋορκέζων, όμως αστόχησε στην πρώτη βολή, έβαλε τις άλλες δύο και έμειναν 9.8'' για την επίθεση των Χιτ, με τον Λάρσον να πιάνει στον ύπνο την άμυνα των Νικς, διαμορφώνοντας το τελικό 108-105.

Έτσι, οι Μαϊάμι Χιτ αποκαθήλωσαν τους κατόχους του NBA Cup, πετώντας εκτός συνέχειας τους Νικς και για τέταρτη σερί σεζόν, θα έχουμε νέο κάτοχο στο Κύπελλο του NBA.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης