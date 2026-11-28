Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν των Μιλγουόκι Μπακς με 113-98, χάρη σε ένα εκρηκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο που άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης.

Τα «Ελάφια» ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας προβάδισμα με 29-24 στην πρώτη περίοδο, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά στους δύο πόντους στο ημίχρονο (48-50), χάρη στο επιμέρους 24-21 της δεύτερης περιόδου.

Μετά την ανάπαυλα, το Ντιτρόιτ εξαπέλυσε επιθετική καταιγίδα, σημειώνοντας 42 πόντους έναντι 28 του Μιλγουόκι, με αποτέλεσμα να μπει στην τελική ευθεία με προβάδισμα 12 πόντων (90-78).

Οι Πίστονς διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τη διαφορά στο τελευταίο δωδεκάλεπτο (23-20), υποχρεώνοντας τους Μπακς σε ακόμη μία ήττα, πετώντας τους εκτός συνέχειας του NBA Cup.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Αϊζάια Τζο με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ από πλευράς Μιλγουόκι ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ κατέγραψε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης