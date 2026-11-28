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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έριξαν ηχηρό χαστούκι στους Λος Άντζελες Λέικερς, αφού με τρομερό comeback στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησαν με 99-96.

Οι «Λιμνάνθρωποι» στο μεγάλο ντέρμπι της Δύσης μπήκαν σαν πραγματικοί διεκδικητές του πρωταθλήματος, αφού προηγήθηκαν με 27-14 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 27-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +16 (54-38).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Λέικερς δεν... βγήκαν στο παρκέ, με τους Σπερς να κάνουν επί μέρους 30-14 στην τρίτη περίοδο για να ισοφαρίσουν σε 68-68, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Με τον παράγοντας έδρα να παίζει τον ρόλο του, οι Σπερς αφού επέστρεψαν από το -16, πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και παρά την αντίδραση που έβγαλαν οι Λέικερς, διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Έτσι, οι Σπερς προσγείωσαν τους Λέικερς, πήραν την πρόκριση στα προημιτελικά του NBA Cup μέσω της wild card και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 16-4, ρίχνοντας τους «Λιμνάνθρωπους» στο 15-4.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 25 πόντους, 16 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ξεχωρίζει για τους Λέικερς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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