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Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έστησαν πάρτι μπροστά στο κοινό τους, επικρατώντας των Γκόλντεν Στέιτ Oυόριορς με 116-94.

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου με το εντυπωσιακό 37-11 απέκτησαν προβάδισμα 26 πόντων, αιφνιδιάζοντας τους αντιπάλους τους.

Οι «Πολεμιστές» προσπάθησαν να μαζέψουν τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο (33-30), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 67-44. Η αντίδρασή τους συνεχίστηκε μετά την ανάπαυλα, όταν με επιμέρους σκορ 34-24 μείωσαν στους 13 πόντους (91-78).

Το Πόρτλαντ, ωστόσο, έκοψε τη φόρα των φιλοξενούμενων στην τελευταία περίοδο, επικρατώντας με 25-16 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπλέιζερς ήταν ο Ντένι Αβντίγια με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από πλευράς Oυόριορς ξεχώρισε ο ΝτεΆντονι Μέλτον με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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