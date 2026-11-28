Η φάση των ομίλων του NBA Cup ολοκληρώθηκε στην Ανατολική Περιφέρεια, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια 76ερς και Μπόστον Σέλτικς να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι τρεις πρώτες ομάδες τερμάτισαν στην κορυφή των ομίλων τους με ρεκόρ 3-1, ενώ οι «Κέλτες» πήραν το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο μέσω της wild card, έχοντας επίσης τρεις νίκες και μία ήττα, ενώ το Kύπελλο του NBA θα έχει νέο κάτοχο, αφού εκτός έμειναν οι περσινοί νικητές, Νιου Γιορκ Νικς.

Μεγάλοι άτυχοι της διοργάνωσης αποδείχθηκαν οι Τορόντο Ράπτορς, Μαϊάμι Χιτ και Ορλάντο Μάτζικ, οι οποίοι παρά το εξαιρετικό τους ρεκόρ (3-1) έμειναν εκτός νοκ άουτ. Απογοητευτική ήταν η παρουσία των Μιλγουόκι Μπακς, που αποχαιρέτησαν το NBA Cup χωρίς νίκη (0-4), όπως και οι Σάρλοτ Χόρνετς.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Δυτική Περιφέρεια, όπου εκκρεμεί η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, προκειμένου να συμπληρωθεί η οκτάδα των προημιτελικών.