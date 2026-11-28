Ενοχλήσεις αισθάνεται ο Ρέτσος και αναμένεται να προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη κάνουν άπαντες στον Ολυμπιακό, θέλοντας να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Μίλαν. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες, ενώ καλείται να διαχειριστεί την κούραση, αλλά και τα νέα προβλήματα που προκύπτουν.

Ενοχλήσεις αισθάνεται ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά το ματς της Πέμπτης και δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή για τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, ακολουθεί και το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να ρισκάρουν κάποιον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα αμυντικού.

Από εκεί και πέρα, στην ενδεκάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι Σιπιόνι, Σάλιακας και Τινκιζιάν, αλλά και οι Ρόκα, Μάριους, προκειμένου να υπάρξει μια φρεσκάδα.