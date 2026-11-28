Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ενδιαφέροντα παιχνίδια διεξάγονται σήμερα στη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Βόλος Elabet υποδέχεται στις 17:00 τον Αστέρα Aktor στο Πανθεσσαλικό, σε ένα ματς που καίγονται και οι δύο για τη νίκη. Οι «κυανέρυθροι» δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμα τρίποντο φέτος και θέλουν απεγνωσμένα τους βαθμούς, ενώ τρίποντο ψάχνουν και οι Αρκάδες, που έχουν «κολλήσει» στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό, με τους δύο μονομάχους να μην έχουν άλλα περιθώρια για απώλειες. Ο Γηραιός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει τη νίκη, την ώρα που οι Αγρινιώτες με τον Γιώργο Πετράκη ψάχνουν το θετικό αποτέλεσμα.

Στις 20:00 η Κηφισιά φιλοξενεί την Καλαμάτα στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που κεντρίζει το ενδιαφέρον, μιας και οι δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και δεν παρατούν τα ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28/11

17:00 Βόλος Elabet - Αστέρας Aktor Magenta Sport 2 HD

17:00 Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη – Παναιτωλικός ΣΠΟΡ FM TV

20:00 Κηφισιά Tutu Deals – Καλαμάτα Magenta Sport 1 HD

Κυριακή 29/11

17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports 1 HD

17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Magenta Sport 1 HD

19:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports 2 HD

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 HD

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 30

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 26

3. ΑΕΚ 10 23

4. ΠΑΟΚ 11 22

5. ΑΡΗΣ 11 22

6. ΟΦΗ 11 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 11 14

8. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 12

9. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11 12

10. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ 11 10

11. ASTERAS AKTOR 11 7

12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 11 7

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 10 7

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 11 0