Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο περιθώριο της αναμέτρησης των Χιτ κόντρα στους Νικς ρωτήθηκε για την ήττα της Εθνικής από τη Γεωργία και την εξαιρετικά δύσκολη θέση που είναι για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ήττα: «Είναι δύσκολο. Προφανώς είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Όταν είσαι μπροστά με επτά πόντους και απομένουν 50 δευτερόλεπτα, νιώθω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει. Πάντα προσπαθώ να μένω συνδεδεμένος με την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ. Μιλάω πολύ με τους συμπαίκτες μου. Είναι αδέρφια μου».

Για το τι τους είπε μετά την ήττα: «Είναι ιδιωτικό και θα ήθελα να το πω. Αλλά προφανώς, όπως είδατε κι εσείς ήταν ένα παιχνίδι που το είχαν. Ελπίζω να μπορέσουν να κερδίσουν τα επόμενα τρία παιχνίδια. Νομίζω ότι την Κυριακή παίζουν με την Ισπανία. Μετά ελπίζω να μπορέσουν να επικεντρωθούν στην Ουκρανία και στη συνέχεια στη Γεωργία. Και φυσικά, εύχομαι να ήμουν εκεί».

Για το αν ανυπομονεί να επιστρέψει: «Όταν προκριθούν, ναι».