Ώρα ρεβάνς για τις τρεις ελληνικές ομάδες στο EHF European Cup ανδρών, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό να διεκδικούν σήμερα (28/11) την παρουσία τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκ νέου τη Ραμάτ Χασαρόν στο κλειστό της Μίκρας, έχοντας μπροστά του ένα δύσκολο έργο μετά την ήττα με 38-29 στην χθεσινή αναμέτρηση. Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη καλείται να παρουσιάσει ένα βελτιωμένο πρόσωπο, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, προκειμένου να διεκδικήσει την ανατροπή της διαφοράς των εννέα τερμάτων και μαζί το εισιτήριο της πρόκρισης.

Τις δικές της πιθανότητες πρόκρισης θα εξαντλήσει και η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στη Βουδαπέστη για τον επαναληπτικό με την Πλερ. Η Ένωση ηττήθηκε με 34-30 στο ΟΑΚΑ και καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των τεσσάρων τερμάτων επί ουγγρικού εδάφους, στο BUD Arena.

Σαφώς ευκολότερο έργο έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 50-39 της Σλόγκα Ντομπόζ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν ξανά τους Βόσνιους στο κλειστό της Ηλιούπολης, έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων (28/11):