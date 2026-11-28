Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, αναφερόμενος τόσο στην εξέλιξη της αποθεραπείας του όσο και στον αντίκτυπο που έχει η παρουσία του στα αποδυτήρια της Μπορούσια.

Το ξεκίνημα του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο ίδιος, καθώς στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο υπέστη ρήξη χιαστού, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά με φόντο την επιστροφή του στα γήπεδα, με τα μηνύματα που έρχονται από το στρατόπεδο της Ντόρτμουντ να είναι ενθαρρυντικά.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Brinkhoff’s Ballgeflüster» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατάσταση του διεθνούς Έλληνα ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας πως η αποθεραπεία του εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να υπάρχει διάθεση για βιαστικές κινήσεις.

Εκείνο που ξεχώρισε, ωστόσο, από τις δηλώσεις του Μπουκ ήταν τα λόγια του για τον χαρακτήρα του Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος, παρά την περιπέτεια που βιώνει και την πολύμηνη απουσία του από την αγωνιστική δράση, έχει καταφέρει να κερδίσει τους ανθρώπους της Μπορούσια, αποτελώντας πηγή θετικής ενέργειας για τους συμπαίκτες του.

Ο Μπουκ δεν έκρυψε, μάλιστα, τον θαυμασμό του για τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του «Ντέλια», εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως θα έχει την ευκαιρία να τις ξεδιπλώσει ξανά στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια:

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Βρίσκεται στον σωστό δρόμο και ήδη κινείται ξανά χωρίς περιορισμούς. Φυσικά, θα χρειαστεί λίγος χρόνος, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτόν τον τραυματισμό.

Ακόμη και τραυματίας, παραμένει τόσο θετικός και δίνει ενέργεια στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τους βοηθά όταν δεν αγωνίζονται ή όταν υπάρχει απογοήτευση για άλλους λόγους. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Αυτό κάνει ακόμη πιο λυπηρό το γεγονός ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί αυτή τη στιγμή.

Όλοι μπορούσαν να διαπιστώσουν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ότι ως ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο απολύτως κορυφαίο επίπεδο. Θα μας το δείξει ξανά».