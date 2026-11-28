Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε Μαρκόπουλο, Σέρρες και Τρίπολη ανοίγει σήμερα (28/11) η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Superbet League 2

Η δράση στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας συνεχίζεται, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις σε Μαρκόπουλο, Σέρρες και Τρίπολη.

Χρονικά, η πρώτη σέντρα της ημέρας είναι προγραμματισμένη για τις 14:45 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, εκεί όπου η Μαρκό υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β'. Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας ακόμη εκτός έδρας δοκιμασίας, έχοντας ως στόχο την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στις 15:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Πύργο, με τα «λιοντάρια» να θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και τους φιλοξενούμενους να αναζητούν βαθμό ή βαθμούς από την εξόρμησή τους στην Ανατολική Μακεδονία.

Την ίδια ώρα, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, ο Asteras AKTOR Β' υποδέχεται τη Νίκη Βόλου. Οι Αρκάδες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, απέναντι στους Θεσσαλούς που ταξιδεύουν στην Πελοπόννησο όντας σε εξαιρετική κατάσταση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής (28/11):