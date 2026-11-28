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Ο Βασίλης Παπαγγέλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.

Την απώλεια του Βασίλη Παπαγγέλη, γνωστού ως Λάκη, θρηνεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έκανε σπουδαία καριέρα ως αμυντικός στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό, ενώ έκανε και κάποια μικρά περάσματα από τον Όλυμπο Κέρκυρας, τον Ναυπακτιακό και τον Θεσπρωτό.

Με τον Ολυμπιακό είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα τοι 1987 και είχε παίξει σ’ έναν τελικό κυπέλλου Ελλάδος το 1986, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Το 1983 μετείχε με την Εθνική μεσογειακή ομάδα ποδοσφαίρου Ελλάδας στους Μεσογειακούς αγώνες στην Καζαμπλάνκα και στην ολυμπιακή ομάδα στο προολυμπιακό τουρνουά.

Είχε κληθεί και στην Εθνική ανδρών, αλλά μόνο σε προπονήσεις.

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στις 11 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων.