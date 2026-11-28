Ο Βενσάν Κομπανί μίλησε για τις σημαντικές απουσίες της Μπάγερν Μονάχου.

Μετά τους Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε, η Μπάγερν Μονάχου θα στερηθεί των υπηρεσιών, για το επόμενο διάστημα, και του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Βενσάν Κομπανί υπογράμμισε ότι δεν έχει διαθέσιμους τους σούπερ σταρ του ρόστερ, αλλά, διαθέτει ένα σούπερ σταρ, την ίδια την ομάδα.

Σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με το Αμβούργο, ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου τόνισε: «Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πλέον διαθέσιμα 130 γκολ στην ομάδα μας. Οι σούπερ σταρ δεν είναι διαθέσιμοι. Αλλά υπάρχει ένας σούπερ σταρ διαθέσιμος και αυτός είναι η ομάδα μου».

Το ιατρικό δελτίο των Βαυαρών είναι γεμάτο. Ο Μάικλ Κέιν χειρουργήθηκε, για ρήξη συνδέσμου, και θα μείνει εκτός δράσης έως τον Φεβρουάριο. Ο Μάικλ Ολίσε υπέστη θλάση αλλά μέσα στην εβδομάδα, θα επιστρέψει. Ο Μουσιάλα υπέστη υποτροπή σε θλάση, ενώ, προβλήματα με τραυματισμούς αντιμετωπίζουν και οι Σερτζ Γκνάμπρι, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, Αλφόνσο Ντέιβις, Μάνουελ Νόιερ.