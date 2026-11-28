Μετά τους Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε, η Μπάγερν Μονάχου θα στερηθεί των υπηρεσιών, για το επόμενο διάστημα, και του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Βενσάν Κομπανί υπογράμμισε ότι δεν έχει διαθέσιμους τους σούπερ σταρ του ρόστερ, αλλά, διαθέτει ένα σούπερ σταρ, την ίδια την ομάδα.
Σε συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με το Αμβούργο, ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου τόνισε: «Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πλέον διαθέσιμα 130 γκολ στην ομάδα μας. Οι σούπερ σταρ δεν είναι διαθέσιμοι. Αλλά υπάρχει ένας σούπερ σταρ διαθέσιμος και αυτός είναι η ομάδα μου».
Το ιατρικό δελτίο των Βαυαρών είναι γεμάτο. Ο Μάικλ Κέιν χειρουργήθηκε, για ρήξη συνδέσμου, και θα μείνει εκτός δράσης έως τον Φεβρουάριο. Ο Μάικλ Ολίσε υπέστη θλάση αλλά μέσα στην εβδομάδα, θα επιστρέψει. Ο Μουσιάλα υπέστη υποτροπή σε θλάση, ενώ, προβλήματα με τραυματισμούς αντιμετωπίζουν και οι Σερτζ Γκνάμπρι, Ισμαέλ Σαϊμπάρι, Αλφόνσο Ντέιβις, Μάνουελ Νόιερ.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Kompany: "The truth is that we no longer have 130 goals available in our squad now. The SUPERSTARS are not available." But hey, there is ONE superstar available and that is MY TEAM!" https://t.co/nfwcfCqyRV— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2026