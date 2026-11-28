Ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της «Αιώνιας Δόξας» θα γραφτεί σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία. Παλμέιρας (Βραζιλία) και Εστουντιάντες ντε λα Πλάτα (Αργεντινή) θα αναμετρηθούν απόψε (28/11-22:00) στο (Estadio Centenario) στο Μοντεβιδέο (Ουρουγουάη), στον τελικό του Copa Libertadores 2026, το αντίστοιχο Champions League της Νότιας Αμερικής.

Μια σύγκρουση μεταξύ δύο «γιγάντων» της ηπείρου, που επιδιώκουν αμφότεροι να επισφραγίσουν την πορεία τους με ένα ακόμη σπουδαίο τρόπαιο. Η Πλαμέιρας στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κυρίαρχη δύναμη στη διοργάνωση. Ένας τίτλος που θα είναι ο τρίτος για τον Πορτογάλο (πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ), Άμπελ Φερέιρα.

Η ομάδα από την Αργεντινή-από την άλλη πλευρά- θα κυνηγήσει τον πέμπτο ηπειρωτικό της τίτλο, ελπίζοντας να επιστρέψει στην κορυφή του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου έπειτα από αναμονή 17 ετών.

Από την άσπρη βούλα...



Η Παλμέιρας εξασφάλισε τη θέση της στον τελικό αποκλείοντας τη Φλουμινένσε -πρωταθλήτρια της διοργάνωσης του 2023- σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Πρόκειται για την τέταρτη φορά, στις επτά τελευταίες συμμετοχές της στο Copa Libertadores, που ο σύλλογος από το Σάο Πάολο φτάνει στον τελικό, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή του παρουσία στα κρίσιμα στάδια του τουρνουά.

Η Εστουντιάντες πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες των ημιτελικών. Αφού άντεξε την πίεση της Φλαμένγκο στο «Μαρακανά» -αγωνιζόμενη μάλιστα με αριθμητικό μειονέκτημα-, η ομάδα από τη Λα Πλάτα πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, με τον Φερνάντο Μουσλέρα να αναδεικνύεται σε ήρωα, αποκρούοντας τρεις εκτελέσεις.H ομάδα από τη Λα Πλάτα επιστρέφει σε έναν ηπειρωτικό τελικό για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.

Επιστροφή στο Μοντεβιδέο.



Το «Estadio Centenario» θα φιλοξενήσει μια νέα αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τους ιστορικούς συλλόγους της ηπείρου, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν σε έναν καθοριστικό αγώνα για τον τίτλο του Copa Libertadores, το 1968. Τότε, η Εστουντιάντες και η Παλμέιρας έπαιξαν έναν αγώνα μπαράζ για τον τελικό στο Μοντεβιδέο, όπου η ομάδα από την Αργεντινή κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της στη διοργάνωση.



Η Εστουντιάντες νίκησε 2-0 με γκολ των Φελίπε Ριμπάουντο και Χουάν Ραμόν Βερόν, έπειτα από νίκη 3-1 για τη βραζιλιάνικη ομάδα στο Σάο Πάολο και νίκη 2-1 για την ομάδα της Αργεντινής στη Λα Πλάτα. Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά στην ίδια σκηνή.

Ιστορία



Η Βραζιλία και η Αργεντινή ισοβαθμούν αυτή τη στιγμή, έχοντας από 25 τίτλους η καθεμία στην ιστορία του Copa Libertadores. Η Βραζιλία κατέχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σερί συνεχόμενων τίτλων (7). Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ μόνοι τους στην κορυφή της λίστας· την τελευταία φορά που μοιράζονταν το ρεκόρ ήταν με την Ουρουγουάη, το 1963 (με δύο τίτλους η καθεμία).

Η Παλμέιρας συμμετέχει στον όγδοο τελικό της στο Copa Libertadores -ένα ορόσημο που έχουν φτάσει στο παρελθόν μόνο η Μπόκα Τζούνιορς (12) και η Πενιαρόλ (10) και στοχεύει στην κατάκτηση του τέταρτου τίτλου της, επίδοση που θα την έφερνε στο ίδιο επίπεδο με τη Φλαμένγκο ως την πιο επιτυχημένη βραζιλιάνικη ομάδα στη διοργάνωση.

Η Εστουντιάντες δίνει το «παρών» στον έκτο καθοριστικό αγώνα της, επιδιώκοντας να σηκώσει το τρόπαιο για πέμπτη φορά -ένα επίτευγμα που μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει μόνο η Ιντεπεντιέντε (7), η Μπόκα (6) και η Πενιαρόλ (5). Η Εστουντιάντες έχει φτάσει σε πέντε τελικούς του Copa Libertadores και έχει κερδίσει τους τέσσερις, γεγονός που μεταφράζεται σε ποσοστό επιτυχίας 80%. Πρόκειται για το δεύτερο καλύτερο ποσοστό μεταξύ των ομάδων που έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον τρεις τελικούς -ισοβαθμεί με τη Φλαμένγκο και υπολείπεται μόνο της Ιντεπεντιέντε (100% - 7/7).

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χεσούς Νοέλ Βαλενσουέλα Σάες (Βενεζουέλα)

Πιθανές συνθέσεις:



Παλμέιρας (3-4-2-1): Κάρλος Μιγκέλ, Μουρίλο, Γκουστάβο Γκόμεζ, Μπαρμπόζα, Γκιάι, Μάρλον Φρέιτας, Λούκας Εβαγκελίστα, Πικιέρεζ, Τζον Αρίας, Χοσέ Μανουέλ Λόπες , Βίτορ Ρόκε

Εστουντιάντες (4-2-3-1): Μουσλέρα, Μανκούσο, Γκονσάλες Πίρες, Ρόχο, Μπενεντέτι, Πιόβι, Αλέξις Κάστρο, Φαμπρίτσιο Πέρες, Τιάγκο Παλάσιος, Τομπίο Μπούργκος, Γκουίντο Καρίγιο