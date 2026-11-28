Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Τιάγκο Σίλβα, 42 ετών, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ενός έτους με τη Φλουμινένσε, όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είχε αρχικά υπογράψει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026, αλλά «οι οπαδοί το ζήτησαν και ο Ελ Μονστρούο παραμένει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.
Παρά την ηλικία του, ο Τιάγκο Σίλβα παραμένει βασικό στέλεχος για την ομάδα των παιδικών του χρόνων, που εφέτος προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες.
Ele fica! Vocês pediram e ele atendeu! Thiago Silva renovou com o #TimeDeGuerreiros e está confirmado no Fluminense para a temporada 2027! Que honra, Monstro! ❤️💚 #OMonstroFica https://t.co/Ck9xl5hGVc— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 27, 2026