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Η Hyundai Motor κατακτά στη 29η θέση στα «Best Global Brands 2026» και την 4η θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών

Η Hyundai Motor Company κατέκτησε την 29η θέση στα «Best Global Brands 2026» της Interbrand, με την αξία του εμπορικού της σήματος να φτάνει τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η Hyundai Motor ανέβηκε δύο θέσεις, από την έκτη στην τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών σε σχέση με το 2025, συμπληρώνοντας 17 χρόνια συνεχούς αύξησης της αξίας της μάρκας.

Η συνεχής άνοδος της Hyundai αντικατοπτρίζει τη διαρκή ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων κινητικότητας, την πρόοδο στην ανάπτυξη μελλοντικών πυλώνων ανάπτυξης, όπως η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) και τα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό (Software-Defined Vehicles - SDVs), καθώς και τη βαθύτερη σύνδεση με το ευρύ κοινό μέσω σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και δημιουργικών καμπανιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Τα δεκαεπτά συνεχόμενα χρόνια αύξησης της αξίας της μάρκας μας οφείλονται στους πελάτες που επέλεξαν τη Hyundai και στις ομάδες και τους συνεργάτες του δικτύου μας που κέρδισαν αυτή την εμπιστοσύνη. Η άνοδος στην τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών αντανακλά τόσο τη δυναμική των προϊόντων μας σήμερα όσο και των τεχνολογιών που αναπτύσσουμε για το μέλλον, όπως τα software-defined vehicles και η φυσική τεχνητή νοημοσύνη» δήλωσε ο Mr. José Muñoz, President & CEO της Hyundai Motor Company.

Πώς ενισχύει η Hyundai την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα της κινητικότητας;

Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Hyundai επιβεβαιώθηκε μέσα από σημαντικές διακρίσεις του κλάδου. Το ολοκαίνουργιο Palisade ανακηρύχθηκε North American Utility Vehicle of the Year 2026 τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το ηλεκτροκίνητο κορυφαίο SUV IONIQ 9 αναδείχθηκε World’s Best Large SUV στα βραβεία Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026.

Η διεθνής αναγνώριση στον τομέα της ασφάλειας συνεχίστηκε το 2026 με το Hyundai IONIQ 9, το οποίο απέσπασε τη διάκριση IIHS TOP SAFETY PICK+ 2026 (για τα μοντέλα της αμερικανικής αγοράς) καθώς και την υψηλότερη αξιολόγηση ασφαλείας από τον οργανισμό Euro NCAP.

Το TUCSON Hybrid ενίσχυσε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, αποτελώντας βασικό μοχλό ανάπτυξης των πωλήσεων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων παγκοσμίως. Το μοντέλο συνέβαλε στην αύξηση των υβριδικών πωλήσεων της Hyundai το 2025 και στις υψηλότερες τριμηνιαίες πωλήσεις υβριδικών οχημάτων στην ιστορία της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, η Hyundai παρουσίασε πρόσφατα το νέο TUCSON με υβριδικό σύστημα νέας γενιάς, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του στην παγκόσμια αγορά SUV.

Το 2025 η Hyundai Motor διέθεσε παγκοσμίως 961.812 ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων:

275.669 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (EVs)

634.990 υβριδικά οχήματα (HEVs)

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 14,2%, φτάνοντας τις 242.612 μονάδες. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αντιπροσώπευσαν το 24,9% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας παγκοσμίως και τα υβριδικά το 17,8%, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πώς διασφαλίζει η Hyundai τους μελλοντικούς πυλώνες ανάπτυξης, όπως η Physical AI και τα SDVs;

Η Hyundai Motor ισχυροποίησε περαιτέρω την ηγετική της θέση στους τομείς της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Τον Ιανουάριο του 2026, ο Όμιλος Hyundai Motor παρουσίασε τη στρατηγική του σχετικά με την ανθρωποκεντρική AI Robotics τεχνολογία, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη εμπορικής αξιοποίησης των σχετικών τεχνολογιών.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Όμιλος παρουσίασε την εκπαίδευση του Atlas® στο Robotics Metaplant Application Center (RMAC), προετοιμάζοντας την προγραμματισμένη ένταξή του στο Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) από το 2028.

Παράλληλα, η Hyundai συνεχίζει να ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία της με τη NVIDIA, συμβάλλοντας σε ευρύτερες καινοτομίες παραγωγής που βασίζονται στη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, όπως το κέντρο δεδομένων του Saemangeum.

Τα ρομποτικά συστήματα του Ομίλου απέσπασαν σειρά διακρίσεων:

Το Atlas κέρδισε το βραβείο Best Robot στα βραβεία Best of CES 2026 της CNET Group.

Το MobED του Robotics LAB απέσπασε το CES 2026 Best of Innovation Award .

Το MobED διακρίθηκε επίσης στα Red Dot Award: Product Design 2026 στη Γερμανία.

Η Hyundai συνέχισε να αναπτύσσει το όραμά της για την αυτόνομη κινητικότητα μέσω της Motional, η οποία εγκαινίασε τον Μάρτιο του 2026 πιλοτική υπηρεσία του IONIQ 5 robotaxi στο Λας Βέγκας, θέτοντας τις βάσεις για την εμπορική αξιοποίηση αυτόνομων μετακινήσεων Επιπέδου 4.

Ο Όμιλος παρουσίασε επίσης το λογισμικό οικοσύστημα Pleos στις αρχές του 2025, επιταχύνοντας τη μετάβαση προς την αυτόνομη οδήγηση και τα SDVs. Το 2026 αποκαλύφθηκε η έκδοση παραγωγής του Pleos Connect, η οποία εφαρμόστηκε αρχικά στο The New Grandeur στην Κορέα και στη συνέχεια ξεκίνησε να διατίθεται σταδιακά στις διεθνείς αγορές. Στόχος του Ομίλου είναι να εξοπλίσει περίπου 20 εκατομμύρια οχήματα με το Pleos Connect έως το 2030.

Πώς ενισχύει η Hyundai την αξία της μάρκας μέσω του αθλητικού και πολιτιστικού marketing;

Η Hyundai συνέχισε να ενισχύει την παγκόσμια παρουσία της μέσω της επίσημης συνεργασίας της με το FIFA World Cup 2026™. Ως συνεργάτης της FIFA για 27 συνεχόμενα χρόνια, από το 1999, η εταιρεία παρείχε τον μεγαλύτερο στόλο επίσημων οχημάτων στην ιστορία της διοργάνωσης και λάνσαρε την καμπάνια «Next Starts Now», συνδέοντας το ποδόσφαιρο της επόμενης γενιάς με το μέλλον της κινητικότητας.

Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης την επιρροή της μέσω μεγάλων αθλητικών συνεργασιών :

Επανήλθε ως κορυφαίος συνεργάτης ( Premier Partner ) του ICC , ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της μεταξύ των φίλων του κρίκετ στην Ινδία και διεθνώς.

Ανέλαβε ρόλο επίσημου χορηγού του CONMEBOL Libertadores, της σημαντικότερης διασυλλογικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής.

Στον τομέα του πολιτιστικού marketing, η Hyundai κατέκτησε το Grand Prix στην κατηγορία Audio & Radio του Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 για την καμπάνια «Coquí Alarmed», σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διάκρισης Grand Prix μετά την επιτυχία της καμπάνιας «Night Fishing» το 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να διακρίνεται για τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), χτίζοντας πάνω στην επιτυχία της δράσης «Tree Correspondents» και λαμβάνοντας νέες διακρίσεις το 2026 για καμπάνιες όπως η «Forests Without Names».

Τι είναι η λίστα «Best Global Brands» της Interbrand και τι σημαίνει για τη Hyundai;

Η λίστα «Best Global Brands» της Interbrand θεωρείται μία από τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις εμπορικών σημάτων παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η Interbrand αξιολογεί κορυφαία brands με βάση τρεις βασικές παραμέτρους:

Financial Analysis (Οικονομική Ανάλυση) : Αξιολογεί την οικονομική απόδοση που παράγει το brand. Role of Brand (Ρόλος του Brand) : Μετρά την επίδραση της μάρκας στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή. Brand Strength (Ισχύς του Brand) : Αξιολογεί την ικανότητα του brand να δημιουργεί πιστότητα και να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη επιρροή του.

«Φέτος η Hyundai παρουσίασε τη στρατηγική της για την AI Robotics, επεκτείνοντας τη μάρκα στον χώρο της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης. Αποδεικνύοντας έμπρακτα την ανταγωνιστικότητά της στους τομείς της ρομποτικής και της ηλεκτροκίνησης, ενίσχυσε τη διαφοροποίηση και την αξιοπιστία της μάρκας, βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της αξίας της μάρκας.» - κ. Jihun Moon, Global Managing Partner του Interbrand Group.