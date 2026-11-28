Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/11) ο Τζάστιν Άντερσον, με τον Αμερικανό φόργουορντ να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τζάστιν Άντερσον έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται εντός της ημέρας να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του.

Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA από την Πέμπτη (26/11), η υπόθεση του Αμερικανού είχε μπει στην τελική ευθεία, με την επισημοποίηση της συμφωνίας να αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Άντερσον αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αποκτά έτσι ακόμη ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του, με τον Δικέφαλο να ενισχύεται ουσιαστικά στην περιφερειακή του γραμμή ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η προσθήκη του Άντερσον, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και το τέλος της μεταγραφικής δραστηριότητας των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν ανοιχτά τα ραντάρ τους στην αγορά.

Άλλωστε, όπως έχουν τονίσει επανειλημμένα οι άνθρωποι του Δικεφάλου, η αξιολόγηση της αγοράς αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, με τον ΠΑΟΚ να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να εξετάζει περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν περαιτέρω την ποιότητα του ρόστερ του.