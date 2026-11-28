Ο πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στίβεν Κάρι, ο οποίος έμεινε εκτός δράσης για περισσότερες από δύο εβδομάδες λόγω ρήξης μυός, θα χάσει τουλάχιστον ακόμη τρία ματς, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τον σύλλογο του ΝΒΑ.

«Έχει αρχίσει ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο και η κατάσταση του, θα επανεκτιμηθεί την επόμενη Τετάρτη», ανέφερε ο σύλλογος του Σαν Φρανσίσκο στην σχετική ανακοίνωσή, προσθέτοντας ότι ο έμπειρος άσος «σημειώνει πρόοδο».

Ο 38χρονος Κάρι τραυματίσθηκε στις 11 Νοεμβρίου κατά την διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης με τους Χιούστον Ρόκετς. Ο τετράκις πρωταθλητής του NBA, είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, με μέσο όρο 27,8 πόντους ανά αγώνα και ποσοστό ευστοχίας 45,7% στα τρίποντα. Οι Γουόριορς μπήκαν στον αγώνα εναντίον του Χιούστον με ένα σερί οκτώ νικών και έκτοτε ταλαιπωρούνται χωρίς τον σταρ τους, χάνοντας πέντε συνεχόμενα παιχνίδια πριν εξασφαλίσουν δύο νίκες αυτή την εβδομάδα.