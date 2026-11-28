Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Το ΝΒΑ Cup μπαίνει στην τελική του ευθεία, αφού ξεκαθάρισαν οι ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Από την Ανατολή στην επόμενη φάση πέρασαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Μπόστον Σέλτικς. Ενώ από τη Δύση προκρίθηκαν οι Ντάλας Μάβερικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Μέμφις Γκρίζλις και Σαν Αντόνιο Σπερς.

Έτσι αυτές θα είναι 8 ομάδες που θα ριχτούν στη «μάχη» των νοκ άουτ αναμετρήσεων σε παιχνίδια που θα γίνουν στις 5 και 6 Δεκεμβρίου με στόχο την κατάκτηση του NBA Cup.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:



Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου



Ατλάντα Χοκς-Φιλαδέλφεια Σίξερς (Σάββατο 5/12, 02:00 ώρα Ελλάδας)



Ντάλας Μάβερικς-Σαν Αντόνιο Σπερς (Σάββατο 5/12, 04:30 ώρα Ελλάδας)



Σάββατο 5 Δεκεμβρίου



Ντιτρόιτ Πίστονς-Μπόστον Σέλτικς (Κυριακή 6/12, 02:30 ώρα Ελλάδας)



Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Μέμφις Γκρίζλις (Κυριακή 6/12, 05:00 ώρα Ελλάδας)