Στο στόχαστρο της Άρσεναλ έχει μπει για τα καλά ο Νίκο Παζ της Κόμο.

Εξαιρετική σεζόν στην Κόμο κάνει ο Νίκο Παζ, όντας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πορείας της σε Ιταλία και Ευρώπη. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός που θεωρείται ο διάδοχος του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής, έχει μπει στο στόχαστρο της Άρσεναλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του Παζ και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ωστόσο η περίπτωσή του μόνο απλή δεν είναι. Από τη μία, η Κόμο κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή τουλάχιστον στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ από την άλλη, ηΡεάλ Μαδρίτης διαθέτει οψιόν επαναγοράς του Νίκο Παζ έναντι 80 εκατ. ευρώ και μοιάζει δύσκολο να μην την ενεργοποιήσει.

