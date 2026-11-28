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Μέσα σε λίγες ώρες όπως αποδεικνύεται κάλυψε το κενό της αποχώρησης του Φρανκ Ντεπέστελε ο ΟΦΗ με τον νέο προπονητή της ομάδας να είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, διαδεχόμενος τον Φρανκ Ντεπέστελε.

Ο 51χρονος τεχνικός απάντησε θετικά στην πρόταση της ηρακλειώτικης ομάδας και αναμένεται στο Ηράκλειο τα επόμενα 24ωρα για να αναλάβει καθήκοντα. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Μίλωνα, ενώ έχει εργαστεί και στο ανδρικό βόλεϊ ως συνεργάτης του Γιάννη Καλμαζίδη στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε τίτλους.

Στις πρώτες του δηλώσεις χαρακτήρισε τη νέα του δουλειά «μια ενδιαφέρουσα πρόκληση» και ανέφερε ότι έχει ήδη εικόνα του ρόστερ του ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Ο 51χρονος (γενν. 5/3/1975) προπονητής Κώστας Παπαδόπουλος, απάντησε θετικά στην πρόταση του ΟΦΗ και τα επόμενα 24ωρα θα είναι στο Ηράκλειο, για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, είναι ένας προπονητής που έχει μεγάλες περγαμηνές στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, σε ομάδες της Volley League σε Ελλάδα και στην Ιταλία, έχει εργαστεί ακόμη στην Εθνική ομάδα γυναικών, αλλά κατέκτησε τίτλους ως βοηθός του Γιάννη Καλμαζίδη και στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του ΟΦΗ, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι “είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Ο ΟΦΗ είναι ένα οργανωμένο σωματείο που κάνει βήματα μπροστά. Ελπίζω να συμβάλω και εγώ σε αυτό. Εχω εικόνα της ομάδας και του ρόστερ, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ καλό”.

Ο Οργανισμός βόλεϊ του ΟΦΗ, καλωσορίζει τον Κώστα Παπαδόπουλο στην ασπρόμαυρη οικογένεια και του εύχεται υγεία και επιτυχίες!

Το βιογραφικό του Κώστα Παπαδόπουλου

Την περασμένη σεζόν (2025-26), ο Κώστσς Παπαδόπουλος, ήταν την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων στη Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2025–2026.

Εχει δουλέψει ακόμη σε Άρη Θεσσαλονίκης (2024 – 2025), Πρωταθλητές Πεύκων (2023 – 2024), Α.Ο. Θήρας (2020 – 2022).

Βρέθηκε στην Ιταλία (2018 – 2020 & 2022) και εργάστηκε στη Serie B Γυναικών (Palzola Pavic Romagnano, Volley Angels / De Mitri Carlo Forti), καθώς και στα αναπτυξιακά κλιμάκια της Εθνικής Ιταλίας (4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19).

Εργάστηκε ακόμη σε Παναξιακό (2017-18), Ηρακλή Κηφισιάς (2012-13) και Ηρακλή Θεσσαλονίκης (2011).

Ακόμη, στην Εθνική γυναικών (2014-16), ως συνεργάτης του Γιάννη Καλμαζίδη, αλλά και στην Εθνική ομάδα Νεανίδων και Κορασίδων.

Επίσης εργάστηκε ως συνεργάτης του Γιάννη Καλμαζίδη στην ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ (2015-17).