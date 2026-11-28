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Μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ στάθηκε στις λάθος αποφάσεις που πήρε ο ίδιος.

Αναλυτικά τα όσα είπε μετά το ματς:

«Είπα στους παίκτες μετά ότι μπορώ να σκεφτώ 5, 6 ηλίθιες αποφάσεις που πήρα. Αλλά για να κερδίσεις τέτοιες ομάδες, δεν μπορείς να έχεις πνευματικά κενά στην εμφάνισή σου. Είχαμε μερικά και μετά κρίθηκε σε μια κατοχή το ματς.

Συνολικά, θεωρώ ότι η ομάδα είχε τρομερή νοοτροπία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το βαρόμετρο στην Δύση τώρα. Ήταν σπουδαίο τεστ για εμάς, και θα γίνουμε καλύτεροι από αυτό.

Τους προκάλεσα πριν το ματς να είναι πιο ενωμένοι οι παίκτες, να παίζουμε πιο σκληρά. Πιστεύω πως ήταν ενωμένοι και έπαιξαν σκληρά.

Τα λάθη του Ριβς έγιναν και λόγω της… σκουριάς και λόγω του Ουεμπανιάμα. Πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά πάνω στον Ουεμπανιάμα. Πήρε 25 σουτ και σκόραρε 25 πόντους.

Οι παίκτες είναι απογοητευμένοι τώρα και είναι φυσιολογικό αυτό μετά από μία ήττα. Τους το είπα και πριν και μετά το ματς. Είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, παραμένουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτός είναι ο στόχος της σεζόν. Να συνεχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Μπορούμε να γίνουμε σπουδαία ομάδα».