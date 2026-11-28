Για την 6η αγωνιστική της Volley League, ο Πανιώνιος Betsson φιλοξένησε τον Φλοίσβο και με μια φανταστική εμφάνιση επικράτησε με 3-1 (25-13, 25-20, 15-25, 25-14), ανεβαίνοντας στη 2η θέση και προσπερνώντας την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου στη βαθμολογία.
Με μια σπουδαία εμφάνιση, ο «Ιστορικός» επικράτησε του Φλοίσβου και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Μελίνα Μερκούρη».
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Νέβεν Μαϊστόροβιτς ανέβηκε στους 14 βαθμούς και βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πίσω μόνο από τον αήττητο Παναθηναϊκό.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ξεκίνησε εξαιρετικά το πρώτο σετ και παίρνοντας προβάδισμα από νωρίς. Οι συνεχόμενοι άσσοι του Χαγκπαράστ διεύρυναν το σκορ και έφεραν το 1-0.
Το δεύτερο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό, με τον Πανιώνιο Betsson ωστόσο να ξεφεύγει στα μέσα και να παίρνει διαφορά ασφαλείας, την οποία και διατήρησε μέχρι τέλους για το 2-0.
Στο τρίτο σετ ήταν σειρά του Φλοίσβου να πάρει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς. Παρά τις προσπάθειες των παικτών του Πανιωνίου Betsson, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου διατήρησε τον έλεγχο του σετ και μείωσε σε 2-1.
Στο τέταρτο σετ, ωστόσο οι γηπεδούχοι με τους άσσους του Ατανασίεβιτς πήραν «κεφάλι» στο σκορ και συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό, έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη.