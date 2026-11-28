Την περίπτωση του Ίνοκ Τσικς εξετάζει ο Άρης, καθώς βρίσκεται διαρκώς στην αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη, που θα ενισχύσει το ρόστερ και παράλληλα δε θα διαταράξει τις ισορροπίες στην ομάδα. Η περίπτωσή του δείχνει προχωρημένη, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν ακόμα μία επιλογή στην περιφερειακή τους γραμμή.

Ο 25χρονος Αμερικανός κόμπο γκαρντ, ο οποίος πρόσφατα άλλαξε ατζέντη, πηγαίνοντας στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς (μάνατζερ και του Βασίλη Σπανούλη), αγωνίζεται από την περσινή σεζόν (2025-26) στη βελγική Άντβερπ. Εκεί, πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με 13,4 πόντους (37% στο τρίποντο), 6 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 2,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο, κατακτώντας το εγχώριο πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αθλητικό και δυναμικό γκαρντ, ύψους 1,90μ., ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις της περιφέρειας, ακόμα και να ακουμπήσει στη θέση «3». Ξεχωρίζει για την αμυντική του συνέπεια και σκληράδα, ενώ και επιθετικά μπορεί να προσφέρει σημαντικά.

Μάλιστα, οι φετινές του επιδόσεις επιβεβαιώνουν την παραγωγικότητά του. Στο Basketball Champions League μετράει 15,3 πόντους, 8,5 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα ανά αγώνα, σουτάροντας με 40,7% από το τρίποντο και 70,6% από τη γραμμή των βολών. Αντίστοιχα, στην BNXT League καταγράφει 17,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 2,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, με 36,2% στο τρίποντο, 81,8% στις βολές και 50% στα δίποντα, ενώ τον Οκτώβριο αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης του μήνα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή του απέναντι στην ΑΕΚ για το BCL, όταν οδήγησε την Άντβερπ σε μία ευρεία εκτός έδρας νίκη με 103-76. Ο Τσικς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (1/1 βολές, 2/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα) και 13 ριμπάουντ, σημειώνοντας double-double και αποτελώντας τον κορυφαίο της ομάδας του.