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Ο Γκονσάλο Φέιο μίλησε μετά την ισοπαλία του Asteras AKTOR με τον Βόλο, εξηγώντας ότι η ομάδα του ήθελε τη νίκη αλλά δεν κατάφερε να την πάρει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Magenta TV:

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα: «Δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Ικανοποιημένος είμαι μόνο όταν κερδίζουμε. Αλλά σε σχέση με το προηγούμενο ματς, που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει την ισοπαλία, αυτή την φορά το κάναμε. Το μυστικό είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε».

Για το γιατί δεν ήρθε το πολυπόθητο γκολ της νίκης: «Είναι πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες στο αντίπαλο τρίτο του γηπέδου, να το επισκεπτόμαστε με περισσότερους παίκτες για να απειλήσουμε».

Για τον Μπαρτόλο: «Ασφαλώς ο προπονητής είναι χαρούμενος όταν όλοι είναι διαθέσιμοι. Σίγουρα μας έλειψαν Μπαρτόλο και Κουρμπέλης».