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Πέντε ακόμα παιχνίδια ολοκληρώθηκαν για την 10η αγωνιστική της Elite League, με το Λαύριο και τον Πρωτέα Βούλας να παίρνουν σημαντικές νίκες.

Αναλυτικά τα ματς:

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό 68-69

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Καλογριάς-Ρίζος (Καράτσαλος)

Δεκάλεπτα: 20-27, 31-42, 54-52, 68-69

Γλαύκος Έσπερος (Ρουμελιώτης): Άλεν 16 (3), Μπρόντνεξ 21 (3), Μπαζίνας, Νεόφυτος 5 (1), Καφέζας 2, Στεμπάρης 1, Βασιλείου, Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 9 (1), Βισνιέφσκι 2, Σάμαρτζικ 10 (2)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς 10, Μπανκς 4, Κωνσταντινίδης 15 (3), Νώτης 5, Χαραλαμπίδης 2, Μουτάφης 8, Μανθόπουλος 6, Σπιρ 15 (3), Τσουμάνης 4

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας 76-59

Διαιτητές: Τσολάκος-Πολάτογλου-Κουτίβης (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 19-21, 39-36, 62-46, 76-59

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Παπανικολάου 9 (1), Ζαν Μπατίστ 12 (4), Μερμίγκης 16 (1), Τσαβάκος, Κόης 15 (1), Φώτσης, Μπέλη 4, Καλλάς 2, Κολσούζογλου 9, Ταμβάκης 3 (1), Χριστοφιδέλλης, Αναστασόπουλος 6 (2)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 11, Μεμής 2, Ντουζίδης 1, Παπαδημητρίου 2, Ιωάννου 7 (1), Κορκόντζελος 13, Δαμιανός 13 (3), Ματζούρος, Σιταράς, Πατέλης, Καραμήτσος, Τεμπ 10 (1)

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 66-75

Διαιτητές: Τεφτίκης-Λεβεντάκος-Ραπτογιάννης (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 12-18, 29-38, 49-55, 66-75

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 5 (1), Μαλέλης 11 (1), Σιγάλας, Πετανίδης, Βαφειάδης 8 (2), Γιαννόπουλος 7 (1), Ζευγάρας 2, Τζέικομπς 15 (2), Καραγεωργίου, Μπάρμπας 4, Παπαγεωργίου 14 (4)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (Μάνταλος): Μπρατσιάκος 6 (2), Γκάτζιας 8 (1), Νότατζ 20 (4), Χαϊδεμένος 2, Επαμεινώνδας 5 (1), Μαραθωνίτης, Γκιουζελίδης 2, Κολοφώτης 3, Κομνιανίδης 15 (3), Ροζάκης 8, Κατσαμούρης 6, Πέργουλης

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 69-66

Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Αγγελής-Ξυλάς (Νηγιάννης)

Δεκάλεπτα: 19-18, 38-30, 55-47, 69-66

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 10 (1), Μπόθγουελ 19 (2), Στασινός 12 (3), Αντωνάκης, Χουγκάζ 5, Κακαρούχας 1, Σύλλας 5, Δεϊμέζης 7, Γεώργας 7 (1), Σεκερτζής 3, Καλόγηρος

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος, Χάρπερ 19 (2), Μαυροειδάκος 9 (1), Κωστόπουλος 15 (1), Χάρις 8, Σταματίου, Καλλιακούδας 3 (1), Διαμαντάκος 3, Τσαχτσίρας 1, Καρυώτης 8

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό 94-87

Διαιτητές: Θεονάς-Κάρδαρης-Μπον (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 18-27, 42-52, 67-73, 94-87

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 2, Δημητρακόπουλος, Καμάρας 9 (1), Γραμματικός 24, Ερμείδης 4, Χίλερ 33 (2), Τσάνης, Τσάμης 2, Τσούκας, Ετζιάκα 3 (1), Ιωαννίδης 17 (2)

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 4, Παπαγιάννης 10, Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 23 (3), Χατζής 16, Μπουντούρης 5 (1), Γιουότ 9, Ματαλιωτάκης 7

Η βαθμολογία

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 27-30/11):

Παρασκευή 27/11:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Kronos BC Plasis 58-68 / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Κόροιβος 103-73 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Σάββατο 28/11 (17:00):

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 69-66 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 66-75 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πρωτέας Βούλας – Αμύντας 76-59 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Γλαύκος Έσπερος – Μαχητές Πειραματικό 68-69 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Ψυχικό 94-87 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 30/11 (20:30):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανιώνιος Cosmorama Travel / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (11η, 5-7/12):

Σάββατο 5/11:

Αμύντας – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (16:00)

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Kerakoll ΑΓΕΧ (17:00)

Μαχητές Πειραματικό – Πρωτέας Βούλας (17:00)

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Πανερυθραϊκός (17:00)

Δευτέρα 7/11:

Κόροιβος – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (14:30)

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (17:00)

Kronos BC Plasis – Evertech Παπάγου (18:00)