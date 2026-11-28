Ο Αρολντ Μουκουντί μίλησε για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να κερδίσουν τις μονομαχίες, τη μάχη και να έχουν μεγαλύτερη δίψα από τον αντίπαλο, για να πάρουν τη νίκη.

Όλα όσα είπε ο Αρολντ Μουκουντί στη MagentaTV για το ματς με ΠΑΟΚ:

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Όπως είπατε, θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι πάντα ένα μεγάλο παιχνίδι όταν παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ. Φυσικά και θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε και να κάνουμε όλους τους φιλάθλους χαρούμενους.

Για το τι θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να μπορέσει να πάρει τη νίκη.

Νομίζω ότι αν μιλήσω για το τελευταίο παιχνίδι, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε στο Κόμο, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Δυστυχώς δεν σκοράραμε, οπότε δεν κερδίσαμε, ενώ δεχτήκαμε και ένα γκολ. Νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με τις λεπτομέρειες. Αλλά σίγουρα αύριο είναι ένα ντέρμπι, οπότε θα είναι έντονο και με πολλές μονομαχίες. Και φυσικά πρέπει να κερδίσουμε αυτές τις μονομαχίες, να κερδίσουμε τη μάχη και να έχουμε μεγαλύτερη δίψα από τον αντίπαλο.