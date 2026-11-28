Η ομάδα της Σαντορίνης είχε εύκολο έργο στην έδρα του Μαρκοπούλου, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς

Για την 8η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, το Μαρκόπουλο υποδέχτηκε τον ΑΟ Θήρας, με την ομάδα της Σαντορινής να χάνει το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια να κάνει την ανατροπή και με 1-3 (25-19, 23-25, 18-25, 14-25) να πανηγυρίζει την πρώτη της νίκη με τον Σωτήρη Γκότση στον πάγκο.

Το Μαρκόπουλο παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο σετ, κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά και να το κατακτήσει, με τον ΑΟ Θήρας ωστόσο να ισοφαρίζει, κατακτώντας το δεύτερο πολύ ανταγωνιστικό σετ.

Τα επόμενα δύο σετ ανήκαν στην ομάδα της Σαντορίνης, η οποία πήρε από νωρίς σημαντική διαφορά και την διατήρησε μέχρι τέλος, φτάνοντας στην ανατροπή και τη νίκη.

Η νίκη αυτή ήταν και η πρώτη για την ομάδα της Σαντορίνης με τον Σωτήρη Γκότση στον πάγκο και πλέον στρέφεται στην κρίσιμη ρεβάνς με την Μενόρκα για τους «32» του Challenge Cup.