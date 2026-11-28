Ο Άαρον Ράμσεϊ και ο Τζακ Γουίλσιρ συναντήθηκαν για πρώτη φορά ως αντίπαλοι προπονητές, με τη Λούτον και την Όξφορντ να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2.

Μια ιδιαίτερη συνάντηση επιφύλασσε το αγγλικό ποδόσφαιρο το Σάββατο (28/11), καθώς δύο ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν σημαντικά στελέχη της Άρσεναλ επί των ημερών του Αρσέν Βενγκέρ βρέθηκαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι από τους πάγκους.

Ο Άαρον Ράμσεϊ και ο Τζακ Γουίλσιρ, έχοντας μοιραστεί για χρόνια τα ίδια αποδυτήρια στο βόρειο Λονδίνο, συναντήθηκαν ξανά υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με την πρώτη προπονητική τους μονομαχία να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή.

Οι δύο πρώην διεθνείς μέσοι συνυπήρξαν στην Άρσεναλ από το 2008 έως το 2018, με εξαίρεση τις περιόδους κατά τις οποίες αγωνίστηκαν ως δανεικοί σε άλλους συλλόγους. Αμφότεροι αποτέλεσαν μέλη της ομάδας που έβαλε τέλος στην εννιαετή ανομβρία τίτλων των «κανονιέρηδων», κατακτώντας το Κύπελλο Αγγλίας το 2014.

Μάλιστα, ο Ράμσεϊ είχε πετύχει το νικητήριο γκολ στην παράταση του τελικού απέναντι στη Χαλ, ενώ τρία χρόνια αργότερα χάρισε ξανά το τρόπαιο στην Άρσεναλ, σκοράροντας στον τελικό απέναντι στην Τσέλσι.

Αρκετά χρόνια μετά την κοινή τους παρουσία υπό τις οδηγίες του Βενγκέρ, οι δύο άλλοτε συμπαίκτες ακολουθούν πλέον τη δική τους διαδρομή στην προπονητική, με την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση να ολοκληρώνεται ισόπαλη 2-2.