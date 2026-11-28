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Ο Έλληνας αμυντικός πέτυχε το 7ο φετινό του γκολ με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ (6ος σκόρερ στην Championship) και με καρφωτή κεφαλιά έδωσε την νίκη απέναντι στην Στόουκ (1-0) που διατηρεί τα σφυριά στο κόλπο της επιστροφής στην Premier League.